Credit Suisse tauscht Staatsschulden Ecuadors für Naturschutz

Im Rahmen des grössten Schuldentauschs aller Zeiten kauft die Credit Suisse ecuadorianische Staatsanleihen im Wert von 1,6 Milliarden Dollar (etwa 1,43 Milliarden Franken). Der Rückkauf setzt Geld frei, welches in den Erhalt eines der wertvollsten Ökosysteme der Welt fliessen soll, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt.

Es wird erwartet, dass Ecuador im Rahmen des Plans auch eine umweltfreundliche «blaue Anleihe» ausgeben wird. Damit würde es sich um den bisher grössten Tausch von Schulden gegen Natur handeln, wie diese immer beliebter werdenden Transaktionen genannt werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer politischen Krise in Ecuador: Die Nationalversammlung steckt mitten in einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Guillermo Lasso wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern.

Hammerhai und Meeresschildkröte schützen

Lasso hatte schon 2021 an der UN-Klimakonferenz in Glasgow den Plan angedeutet, mithilfe von Schuldentausch ein neues Meeresschutzgebiet bei den Galapagos-Inseln finanzieren zu wollen, wie die FAZ schreibt. Im neuen, 60’000 Quadratkilometer umfassenden Reservat sollen Arten wie die Meeresschildkröte und der Hammerhai geschützt und die Verschmutzung durch Mikroplastik verhindert werden.

Eine Reihe von Anleihegläubigern hat das Geschäft zwischen der Credit Suisse und Ecuador befürwortet, und zwar sowohl wegen der Vorteile für den Naturschutz als auch wegen der Tatsache, dass das Land, das in den letzten Jahrzehnten mehrmals zahlungsunfähig war, auf diese Weise seine Finanzen in Ordnung bringen kann. Verwaltet werden soll das Geld aus dem Schuldentausch von einem Treuhandfonds, berichtet die FAZ. Wer ihn dereinst verwaltet, steht noch nicht fest – der Galapagos-Nationalpark steht schon länger in der Kritik, Gelder für das Meeresschutzgebiet schlecht zu verwalten.