Neue Strategie: Credit Suisse macht über 4 Milliarden Franken Verlust in einem Quartal 

Sie kämpft so auch um das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre Strategie für die Zukunft präsentiert.

Die Credit Suisse stellt am Donnerstag ihre neue Strategie vor.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre Zahlen für das dritte Quartal von 2022 bekanntgegeben. Demnach schreibt die Bank einen Verlust von über vier Milliarden Franken. «Wir wiesen einen den Aktionären zurechenbaren Reinverlust von 4,0 Milliarden Franken aus, gegenüber einem den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von 434 Millionen Franken im dritten Quartal 2021», schreibt die Grossbank in einer Medienmitteilung.

Die Grossbank will künftig das Investmentbanking restrukturieren und sich auf Bereiche konzentrieren, die enger mit ihrem Kerngeschäft verbunden sind und in denen sie einen Wettbewerbsvorteil hat. Dies beinhalte eine Veränderung des Risikoprofils der Investment Bank.

Ulrich Körner, CEO der Credit Suisse: «Dies ist ein historischer Moment für die Credit Suisse. Wir bauen die Investment Bank grundlegend um, um eine neue Bank zu schaffen, die einfacher und stabiler ist und deren Geschäftsmodell sich stärker an den Kundenbedürfnissen orientiert.»

2700 Stellen werden abgebaut

Bis 2025 will die Schweizer Grossbank die Zahl der Angestellten von 52’000 auf 43’000 reduzieren. Das entspricht einem Abbau von 9000 Vollzeitstellen über 3 Jahre. In einem ersten Schritt wird die CS bis Ende 2700 Vollzeitstellen abbauen, was fünf Prozent aller Arbeitskräfte entspricht. Weiter möchte die Bank bei Ausgaben für Berater rund 50 Prozent und bei externen Vertragspartnern rund 30 Prozent sparen.