Kündigungen nach Ausraster - CS-Manager drohte Angestellten, eine Waffe an den Kopf zu halten

Nach den Fehltritten mit den Finanzvehikeln Greensill und Archegos ist die Credit Suisse (CS) erneut unter Druck. Während die Schweizer Grossbank um Top-Talente kämpft, laufen ihr in der Niederlassung im Nahen Osten und Afrika die Mitarbeitenden in Scharen wegen einer vergifteten Arbeitskultur davon. Einschüchterung und Mobbing kommt von oberster Stelle.

Seit 15 Jahren ist der Franzose Bruno Daher dort der Chef und hat die CS zur Nummer 1 in der Region gemacht. Bei seinen über 100 Mitarbeitenden ist er aber berüchtigt wegen seinen Beschimpfungen und persönlichen Angriffen, wie «Bloomberg» unter Verweis auf 26 aktuelle und ehemalige Angestellte schreibt.

Daher habe schon eine Schweizer Fahne in den Abfallkübel geworfen, «wo sie hingehöre», und dabei Drohungen ausgesprochen. Angestellte beschreiben ein Bootcamp wie beim Militär. Nach etwa sechs Monaten hätten sie Warnbriefe erhalten, worin sie zu mehr Leistung aufgefordert worden seien.

Kundengelder für Leistungsziele riskiert

Der Leistungsdruck sei so gross, dass Daher manche Angestellte dazu gebracht habe, übermässige Risiken etwa mit Greensill einzugehen, die zu Kundenverlusten beigetragen hätten. Einige sagten, sie litten unter körperlichen Symptomen wie Brustschmerzen und seien traumatisiert, wenn sie nur an ihre Erfahrungen bei der Arbeit denken würden.

Mindestens sechs Mitarbeitende sollen sich in den letzten fünf Jahren intern beschwert haben. Was daraus wurde, ist nicht bekannt. Seit 2019 hätten mindestens fünf Top-Banker und über 20 Junior Relationship Manager die Niederlassung wegen des Chefs verlassen. Daher soll gedroht haben, ihre Karrieren zu zerstören, sollten sie sich negativ über ihn äussern.

Daher will nichts sagen, CS will nichts von Druck wissen

Umso überraschter waren die CS-Angestellten, als Daher im Mai in einem Verkaufsmeeting um Entschuldigung für sein Verhalten bat. So tue es ihm leid, dass er zuvor gesagt hatte, seinen Bankern eine Waffe an den Kopf halten zu wollen, wenn sie keine Leistung bringen. Er würde nicht alles wörtlich meinen.