Medienmitteilung : CS-Präsident António Horta-Osório tritt zurück

Nach einer Untersuchung des Verwaltungsrates wegen Verstössen gegen Corona-Regeln geht der CS-Chef. Der neue Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Group ist ab sofort Axel Lehmann.

Neuer Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse wird Axel P. Lehmann. Er ersetzt per sofort den zurücktretenden António Horta-Osório. Das hat die Grossbank in der Nacht auf Montag mitgeteilt. Der Verwaltungsrat hat eine Untersuchung wegen Verstössen gegen Corona-Regeln gegen Horta-Osório durchgeführt.

Der scheidende Präsident gehe im Interesse der Bank, heisst es in der Mitteilung der CS: «Ich bedauere, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und aussen zu vertreten.»

Verstösse gegen Quarantäne-Vorschriften

Im Dezember wurde bekannt, dass der Verwaltungsrat der Credit Suisse zwei Verstösse von António Horta-Osório gegen Quarantäne-Vorschriften in der Schweiz und in Grossbritannien untersucht. Die Bank nahm dazu offiziell nicht Stellung.

Horta-Osório kehrte am 28. November mit einem Privatjet aus London nach Zürich zurück, als Grossbritannien bereits auf der Liste von Ländern stand, aus denen Einreisende zehn Tage in Quarantäne müssen. Dennoch flog er drei Tage später auf die iberische Halbinsel und darauf nach New York. Später entschuldigen sich die CS und Horta-Osório für dieses Verhalten. Kurz darauf hat sich der damalige CS-Chef selbst angezeigt.