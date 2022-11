Milliardenverlust: CS setzt auf Vermögensverwaltung – doch genau da laufen die Kunden davon

Milliardenverlust im vierten Quartal

Die Credit Suisse rechnet für das vierte Quartal mit einem Verlust von 1,5 Milliarden Franken, wie sie in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Es wäre der fünfte Quartalsverlust in Folge. Dazu beigetragen haben vor allem die tiefroten Zahlen in der Investmentbank. Nun setze man aber «Massnahmen zur Schaffung der neuen Credit Suisse» um, so die Bank, die von einer «radikalen Umstrukturierung» spricht.