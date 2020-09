In den USA und in Asien sollen weitere CS-Mitarbeiter beschattet worden sein.

Die Grossbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Nachdem die Finanzmarktaufsicht (Finma) diese Woche ein sogenanntes Enforcement-Verfahren gegen die Grossbank ankündigte, verdichten sich die Hinweise, dass es in der Spy-Gate-Affäre zu zwei weiteren Observierungsfällen gekommen ist. Dies bestätigen mehrere Quellen gegenüber der «SonntagsZeitung». Bekannt war bisher, dass die Credit Suisse ihren früheren Chef der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, und den ehemaligen Personalchef Peter Goerke überwachen liess. Eine der bisher unbekannten Überwachungen soll in den USA stattgefunden haben, die andere in Asien.