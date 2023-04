Diskreter Abgang: CS-Urgestein Rainer E. Gut (90) tritt als Ehrenpräsident der Bank zurück

Die von ihm geleitete Expansion ins Investmentbanking in den USA läutet laut Experten die viel geschmähte Bonus-Kultur bei der Bank ein.

Er hatte die Bank in den 1980er und 1990ern zu einem internationalen Player gemacht.

Heimlich, still und leise endet das Engagement von Rainer E. Gut bei der nun zerfallenen Grossbank CS. Eine Medienmitteilung gabs dazu nicht, wie die «Handelszeitung» berichtet, die seinen Rücktritt vermeldete. Der 90 Jahre alte Bankexperte war 1973 in die Geschäftsleitung der CS eingetreten, 1982 wurde er deren Präsident. Von 1983 bis 2000 war er dann VR-Präsident der Bank, 1990 sogar gleichzeitig CEO.

Unter Guts Leitung expandierte die CS ins US-Investmentbanking – was laut Kritikern wie Christoph Blocher letztlich zum Untergang der Bank beitrug – und entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem international führenden Finanzdienstleistungskonzern. 1998 trug er wesentlich zum Vergleich zwischen den Schweizer Banken und der jüdischen Klägerschaft in New York bei.