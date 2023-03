CS verliert 30 Prozent an Wert – muss der Staat eingreifen?

Nun sorgen sich auch die Parlamentarier in Bern um das Wohl der Bank.

Die Credit Suisse (CS) hat am Mittwoch erneut stark an Wert verloren. Der Kursrutsch war kurzzeitig mit über minus 25 Prozent so heftig, dass die Schweizer Börse den Handel der Aktie erneut aussetzte. Zum Crash kam es, nachdem die Saudi National Bank als grösste Aktionärin neue Kapitalspritzen ausgeschlossen hatte. Denn wenn der Anteil der Saudis auf über zehn Prozent steigen würde, bräuchte es eine Überprüfung der Finma.