Tochtergesellschaft – CS verliert Prozess auf den Bermudas und erwartet 500-Millionen-Strafe

Die Tochter ist «Credit Suisse Life Bermuda». Die Firma müsse möglicherweise eine Strafe in der Höhe von «mehr als 500 Millionen US-Dollar» bezahlen, so die Bank. Sie weist darauf hin, dass sie bereits Rückstellungen in dieser Sache getätigt habe und «alle verfügbaren rechtlichen Massnahmen» ergreifen werde.