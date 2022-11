«Cumulus-Punkte nehmen wir bei Bestsmile noch nicht an»

1 / 8 Bestsmile-CEO Michael Wendt spricht mit 20 Minuten über die Wachstumspläne der Firma nach der Übernahme durch die Migros. 20 Minuten Das Dental-Start-up hat seine Produktionsstätte in Winterthur verdoppelt. 20min/Janina Schenker Die Firma brauche mehr Platz, um neben den Alignern auch Veneers etablieren zu können. Tamedia

Darum gehts Bestsmile hat die Produktionsstätte verdoppelt.

Im Interview sagt CEO Michael Wendt, warum die Firma Platz braucht.

Wendt trägt selbst eine Zahnschiene von Bestsmile.

Die Schweizer Dentalfirma Bestsmile macht grosse Wachstumssprünge mit ihren transparenten Zahnspangen. Nachdem die Migros die Jungfirma übernahm, fährt sie jetzt die Produktion hoch.

Bestsmile lud zur Besichtigung ihrer umgebauten und neu doppelt so grossen Produktionsstätte in Winterthur. 20 Minuten traf Bestsmile-CEO Michael Wendt zum Interview.

Warum haben Sie die Produktionsstätte verdoppelt?

Michael Wendt (34): Wir sind Marktführer mit Alignern. Wir haben gezeigt, dass solche durchsichtigen Zahnspangen auch für Erwachsene infrage kommen. Nun wollen wir Veneers etablieren, dafür brauchen wir mehr Platz.

Was ist der Unterschied?

Aligner sind aus Kunststoff und eignen sich wie Zahnspangen bei Zahnlücken oder Zahnverschachtelung. Veneers sind aus widerstandsfähiger Glaskeramik und helfen gegen Verfärbungen oder kaputte Zähne. Das kennt man sonst nur von Promis wie Tom Cruise oder Zac Efron. Es gibt die Erwartung, dass man sich das nicht leisten kann. Aber bei uns kostet die Behandlung mit Veneers im Durchschnitt 9000 Franken. Das ist nicht billig, aber immer noch deutlich günstiger als bei anderen Zahnärzten.

Warum sind Sie günstiger, ist die Marge von Zahnärzten so hoch?

Wir haben wahrscheinlich die gleiche Marge. Aber normalerweise verdient ein Labor mit. Bei uns ist das nicht so, deshalb sind wir etwa ein Drittel günstiger als andere Zahnärzte. Unsere Zahnärzte und Zahntechniker arbeiten für den gleichen Arbeitgeber. Ausserdem haben wir Pauschalpreise. Beim Zahnarzt kostet jeder Termin extra. Bei komplizierten Fällen mit vielen Terminen ist das nicht immer gut für uns, aber so gewinnen wir Vertrauen.

Zahnärzte kritisieren, dass Firmen wie Bestsmile nicht nach den Richtlinien des Zahnärzteverbands SSO arbeiten, und zweifeln an der Qualität. Können Sie dieses Vertrauen gewinnen?

In der Schweiz ist die Arbeit aller Zahnärzte reguliert. Selbstverständlich arbeitet Bestsmile dementsprechend nach den Branchenrichtlinien und hält sämtliche Qualitätsstandards ein. Wir bilden unsere 90 Zahnärzte selbst fort und unsere Zahntechniker produzieren mit viel Handarbeit in Winterthur. Und: Einige unserer Zahnärzte sind Mitglieder bei der SSO. Wir schicken übrigens jeden Monat mehrere Hundert Patienten zum Hauszahnarzt, weil wir Probleme entdecken oder wir die nötige Behandlung nicht anbieten. Ich denke, auch das spricht für unser Fachverständnis. Damit verdienen wir kein Geld, aber unterstützen andere Zahnärzte und tragen zur Zahngesundheit in der Schweiz bei. Ich würde die Aligner nicht selbst tragen, wenn die Qualität nicht hervorragend wäre.

Warum tragen Sie Aligner?

Weil ich vor einigen Jahren einen Verkehrsunfall hatte. Ich trage sie 22 Stunden am Tag und habe mich nach einer Eingewöhnungsphase völlig daran gewöhnt. Das Aufbeissen fühlt sich angenehmer an, weil es weich wie ein Polster ist. Ich knirsche darum auch nicht mehr so sehr mit den Zähnen beim Schlafen. Bald will ich auch die Veneers tragen. Eine Alignerbehandlung dauert typischerweise sieben Monate, aber bei mir wohl etwas länger, weil es komplizierter ist.

Sie produzieren in Winterthur und haben Plasmaöfen für die Veneers und Kronen aus Keramik. Was bedeutet die Energiekrise für Bestsmile, werden Sie teurer?

Die hohen Energiekosten stören auch uns, aber die Preise sind nicht deswegen, sondern wegen der Inflation gestiegen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal seit Gründung vor vier Jahren die Preise um durchschnittlich 500 Franken erhöht. Diese Preise werden wir nun nicht gleich wieder erhöhen.

Was hat sich mit der neuen Besitzerin Migros bei Bestsmile verändert?

Für uns ist das der Ritterschlag. Ich kenne kein anderes Unternehmen in der Schweiz, das so viel Vertrauen geniesst wie die Migros. Auch für unsere Patienten war das ein Zeichen, dass Bestsmile offensichtlich gut sein muss. Die Migros kaufte uns, weil wir erfolgreich sind. Das will sie nicht verändern, sie lässt uns wie Digitec-Galaxus völlig unabhängig arbeiten. Wir werden oft gefragt, ob wir nun auch Cumulus-Punkte annehmen, aber das geht – zumindest derzeit – noch nicht.

Das ist Bestsmile Die Dentalfirma Bestsmile aus Winterthur existiert seit 2018 und hat 330 Mitarbeiter. In vielen der 36 Filialen verdoppelt sie derzeit die Behandlungsräume wie auch die Produktionsfläche des Werks in Winterthur. Die Kundinnen und Kunden von Bestsmile sind laut eigenen Angaben im Schnitt 32 Jahre alt, davon sind 70 Prozent weiblich.