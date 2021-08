Gouverneur von New York : Cuomo drohen nun Strafverfahren und Amtsenthebung

Nachdem eine Untersuchung den Gouverneur von New York der sexuellen Belästigung für schuldig befunden hat, muss Andrew Cuomo jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Berührungen, Küsse, Umarmungen – New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo soll Frauen sexuell belästigt haben.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo kämpft seit Monaten gegen den Vorwurf, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben.

Nachdem eine offizielle Untersuchung Andrew Cuomo der sexuellen Belästigung mehrerer Frauen für schuldig befunden hat, drohen dem Gouverneur von New York nun auch strafrechtliche Konsequenzen. Mindestens drei regionale Staatsanwaltschaften im Bundesstaat New York, in Manhattan, Westchester County und Albany County, beantragten nach Angaben vom Mittwoch bei Generalstaatsanwältin Letitia James Beweismaterialien zur Prüfung.