Rücktritt nach Belästigungsvorwürfen - Cuomo spricht in Abschiedsrede von «überstürztem Urteil» gegen ihn

Goodbye, Mr. Cuomo: Der scheidende Gouverneur von New York hatte am 23. August 2021 seinen letzten Arbeitstag.

Andrew Cuomo hatte am Montag seinen letzten Arbeitstag als Gouverneur von New York. Der 63-Jährige tritt wegen eines offiziellen Untersuchungsberichts zurück , demzufolge er mindestens elf Frauen sexuell belästigt hat. Cuomo hat stets bestritten, die Frauen unangemessen berührt zu haben. Er versuchte teilweise, sein Verhalten mit seinem Alter und seiner italienischen Abstammung zu erklären. Der scheidende Gouverneur gab aber nun bekannt, dass er genug von der Politik habe. In einer Medienmitteilung erklärte Cuomo, dass er «kein Interesse daran» habe, wieder für ein Amt zu kandidieren.

Die «Wahrheit» werde zu einem anderen Zeitpunkt ans Licht kommen

In dem 165-seitigen Bericht war die Arbeitsatmosphäre unter Cuomo als für Frauen «feindlich» und als «Klima der Angst» beschrieben worden. Die Klägerinnen waren in den meisten Fällen aktuelle oder ehemalige Staatsangestellte. Der Ex-Gouverneur stellte in seiner letzten Rede «die Fairness des Generalstaatsanwalts» in Frage.