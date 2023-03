Super League: YB gegen FC Basel im Liveticker

Während sich die Berner in Ruhe auf das Top-Duell vorbereiten konnten, stand der FCB unter der Woche in der Conference League im Einsatz. In Bratislava schaffte das Team von Heiko Vogel nach einem tollen Comeback im Penaltyschiessen den Einzug in den Viertelfinal. Trotz der Europacup-Strapazen will sich der Basler Interimcoach in Bern nicht mit einem Punktgewinn zufrieden geben. «Ein Unentschieden ist für mich nie eine Option. Ich will immer auf Sieg spielen, egal gegen welchen Gegner», so Vogel auf Nachfrage von 20 Minuten.