Cupra irritiert mit dem Urban Rebel, ihrem Stadtauto der Zukunft

Cupra Urban Rebel : Cupra irritiert mit ihrem Stadtauto der Zukunft

Mit dem Urban Rebel Concept will Seat-Tochter Cupra Appetit auf einen elektrischen Kleinwagen wecken – und führt damit das Ganze ad absurdum.

Vollgepumpt mit Testosteron

Der wie ein e-TCR aussehende Dreitürer fällt mit einer Länge von 4,08 Metern nur etwas grösser aus als der aktuelle Seat Ibiza und dürfte wenigsten einige seiner zivileren Gestaltungselemente in die Serie retten, etwa die weit herunter gezogene Motorhaube und die ausgeprägten hinteren Kotflügel. Nicht auf öffentliche Strassen schaffen wird es der in der Spitze 320 kW (435 PS) starke Antrieb, der eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,2 Sekunden erlauben soll. Und natürlich wird auch der Riesenflügel mit integriertem LED-Streifen nicht in die Serie übernommen werden.