Enttäuschende Studien : Curevac zieht geplanten Corona-Impfstoff zurück

Das Unternehmen Curevac muss einen Rückschlag verzeichnen: Es zieht seinen Impfstoffkandidaten zurück.

Curevac arbeitet nun an einem zweiten Kandidaten.

In Studien enttäuschte die Wirksamkeit des geplanten Impfstoffes von Curevac.

Das deutsche Pharmaunternehmen Curevac unternimmt einen neuen Anlauf für die Einführung eines Corona-Impfstoffes. Gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GSK konzentriert sich Curevac jetzt auf die Entwicklung eines Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, wie das Unternehmen am Dienstag in Tübingen mitteilte. Der Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für seinen Corona-Impfstoff der ersten Generation, der in Tests nicht die erhoffte Wirksamkeit erzielte, wird zurückgezogen.