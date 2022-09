Komplizierte Operation: Curvy Model Sarina Nowak muss Tumor aus Kopf entfernen lassen

Sorge um das einstige «Germany’s next Topmodel»-Küken Sarina Nowak (28): Das Model musste sich einer komplizierten Operation unterziehen. Dies verrät sie in einem Interview mit dem « Curvy Magazin ». «Es wurde festgestellt, dass ich einen Tumor im Kopf hatte, und musste deswegen operiert werden», so Nowak.

Heidis Nesthäkchen

Heute spielt das keine Rolle mehr, denn Nowak hat sich ihren eigenen Weg ins Topmodel-Business gebannt. Sie entschied sich, dem Magerwahn ein Ende zu setzen, und zeigt sich heute selbstbewusst mit ihren Kurven. Damit hat sie sich zu einem erfolgreichen Cury Model etabliert und lebt heute teilweise in New York und Los Angeles. Auch auf Instagram hat das Pluz-Size-Model mittlerweile mehrere Hunderttausend Followerinnen und Follower. Ein kleines Comeback bei GNTM gab es in der diesjährigen Staffel: Nowak unterstützte Heidi in einer Folge als Gastjurorin.