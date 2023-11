Cuxhaven: Ursula B. aus Fribourg mutmasslich getötet

Der Liebe wegen zog Ursula B. in den hohen Norden Deutschlands, aber die währte nicht lange. Trotzdem blieb die 67-Jährige in Cuxhaven – und fiel dann womöglich einem Gewaltverbrechen zum Opfer.

1 / 3 Die Schweizerin Ursula B. fiel vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Crimespot.de/Bastian Schlüter Ihr Bruder Adolf reiste nach ihrem Tod nach Deutschland. Für ihn sind die nur langsam voranschreitenden Ermittlungen zermürbend. Crimespot.de/Bastian Schlüter Ursula B. war 2020 nach Deutschland gezogen – der Liebe wegen. Die Beziehung zu Dietmar hielt allerdings nicht lange. Screenshot/ Google Maps

Darum gehts Die Schweizerin Ursula B. fiel in Deutschland vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer.

Sie wurde tot in ihrem Haus aufgefunden – mit gebrochenem Oberschildknochen.

Ihr damaliger Freund Michael wird verdächtigt, Ursula getötet zu haben.

Vieles spricht dafür, dass die Schweizerin Ursula B. nicht auf natürliche Art und Weise gestorben ist: Die Leiche der 67-Jährigen wurde im Oktober 2022 in ihrem Haus in Cuxhaven gefunden – zugedeckt und in der sogenannten «Fechterstellung», die man von Kleinkindern her kennt. Ausserdem war der Oberschildknochen im Halsbereich gebrochen. Ebenfalls sonderbar: Ihr Handy fehlte, genauso wie ihre goldene Kette, die sie eigentlich immer trug. Ursula B. soll äusserst wohlhabend gewesen sein. Ihre Leiche wurde allerdings erst mehrere Tage nach ihrem Tod gefunden, was die Obduktion deutlich erschwerte. «Crimespot» recherchierte den Fall.

Was also war geschehen? Bisher tappt die Polizei mit ihren Ermittlungen im Dunkeln. Klar ist, dass Ursula B. im März 2020 der Liebe wegen nach Deutschland zog, eigentlich kam sie aus Sugiez FR. Ihren Partner Dietmar hatte sie im Internet kennen gelernt. «Ursi ist damals einfach mit Dietmar losgefahren, sie hat alles Hab und Gut in zwei PKW mit Anhänger gepackt und dann sind sie über die Grenze gefahren. Das war für mich schon mit viel Emotionen verbunden, wenn die Schwester, die man doch echt liebt, so wegzieht», sagte ihr Bruder Adolf gegenüber 20 Minuten. Noch schlimmer muss für ihn gewesen sein, seine Schwester nur wenig später vollends zu verlieren.

Beim mutmasslichen Täter fand man Geld und Schmuck

Irgendwann trennte sich Dietmar von Ursula. Warum, ist nicht bekannt. Die 67-Jährige fühlte sich aber offenbar weiterhin wohl in Cuxhaven, in die Schweiz zurückkehren wollte sie nicht. Irgendwann lernte sie dann einen neuen Mann kennen – Michael. Die genauen Umstände sind ebenfalls nicht bekannt. Ursulas Familie geht davon aus, dass sie ihn auf einem Supermarkt-Parkplatz kennen lernte. Er habe sie auf ein kaputtes Licht an ihrem Auto aufmerksam gemacht.

Der Anwalt der Familie, Thiemo Röhler (44), sagte gegenüber «Crimespot», dass gegen Michael nun ein Verfahren wegen eines Tötungsdelikts laufe. Bei einer Durchsuchung fand man bei ihm Bargeld (Euro und Schweizer Franken), Schmuck und Gold von Ursula – laut Michael sind das alles Geschenke von Ursula gewesen. Handfeste Beweise gegen ihn hat die Polizei aber derzeit nicht – Michael ist weiter auf freiem Fuss.

Ursulas Familie ist untröstlich

Für Ursulas Familie, allen voran für ihren Bruder Adolf, sind die nur langsam voranschreitenden Ermittlungen zermürbend. «Die Ermittlungen ziehen sich sehr. Die Tat liegt ein Jahr zurück, ohne dass es eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft in dieser Sache gibt. Für das Verfahren und für unsere Familie ist das nicht gut, weil wir nicht wissen, was wirklich passiert ist! Unabhängig von noch zu erfolgenden DNA-Untersuchungen ist für uns die Indizienkette klar!»

Ob Staatsanwaltschaft und Polizei in der Zukunft belastbare Beweise finden, die Michael als Täter überführen, ist vollkommen offen. Gegenüber «Crimespot» bestätigte die Staatsanwaltschaft, gegen einen Mann zu ermitteln – ob es Michael ist, sagte sie nicht.