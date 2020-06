Fusion CVP und BDP

CVP-Basis pfeift auf das C im neuen Mitte-Partei-Namen

Fusionieren CVP und BDP, könnte das «christlichdemokratisch» wegfallen. Die CVP-Basis legt im Fall einer neuen Mitte-Partei keinen Wert auf das C.

Nun zeigt sich: Am C im Namen der neuen Mitte-Partei hängt die Basis der Christlichdemokratischen Volkspartei nicht.

Die Spitzen der CVP und der BDP führen seit einiger Zeit Gespräche zu einer möglichen Fusion. Nun zeigt sich: Am C im Namen der neuen Mitte-Partei hängt die Basis der Christlichdemokratischen Volkspartei nicht. Die Resultate einer Mitgliederbefragung der Partei, über deren erste Ergebnisse die Bundeshausfraktion am Dienstag informierte, zeigen dies laut «Blick» deutlich.

CVP-Parlamentariern zufolge gab Parteichef Gerhard Pfister der Mitte-Fraktion in den Bernexpo-Hallen bekannt, dass 53 Prozent der Basismitglieder einen Namen mit dem Begriff «Mitte» bevorzugen. Schlechter weg kamen hingegen sowohl ein Name mit Bezug zu bürgerlich-sozialen Werten als auch einer mit der Bezeichnung «christlich».

C als schlechteste Lösung

Bereits an der Delegiertenversammlung im Februar wies Gerhard Pfister in der Diskussion um das C darauf hin, dass die Konfession die Relevanz für das gesellschaftliche Leben verloren habe. Im April stiessen bei einer Umfrage an der Basis neue Namen wie «Allianz der Mitte» oder «Demokratische Volkspartei» auf Anklang.