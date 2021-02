Die CVP Luzern will, dass in Zukunft mehr Parkplätze in der Stadt Luzern begrünt werden.

Mittels einem Vorstoss der CVP an die Adresse des Luzerner Stadtrats möchte die Fraktion erreichen, dass versiegelte Flächen in Grünflächen umgewandelt werden sollen. Roger Sonderegger und Michael Zeier-Rast haben es konkret auf die Parkplätze in der Stadt abgesehen, die begrünt werden sollen. So schreiben sie im Vorstoss: «Mit cirka 2’500 Franken pro Parkplatz könnte schätzungsweise ein Parkplatz und damit rund 15 Quadratmeter versiegelte Fläche in eine versickerungsfähige und kühlende Fläche verwandelt werden.»