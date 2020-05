Baselland

Cybercrime-Opfer um rund eine Million Franken betrogen

Im Kanton Basel-Landschaft sind in den letzten Wochen mindestens acht Personen im Internet auf Kriminelle hereingefallen. Sie wurden um rund eine Million Franken geprellt.

Die unbekannte Täterschaft habe den Geschädigten zunächst am Telefon Investitionsmöglichkeiten in Krypto- oder Fremdwährungen schmackhaft gemacht und sie dazu verleitet, Geld auf Online-Plattformen zu investierten.

Die acht Personen seien Opfer von Online-Anlagebetrügern geworden, teilte die Baselbieter Polizei am Montag mit.

