Betrugsmasche – Cyberkriminelle verschicken im Namen des Fedpols Drohmails

Das Drohmail im Namen des Fedpols ist eine Fälschung. Betrüger versuchen so, an Daten von Empfängern zu gelangen.

Nach Ablauf der Frist werde der Bericht an das Bundesgericht weitergeleitet und ein Haftbefehl ausgestellt. «Sie werden dann in das nationale Register für Sexualstraftäter aufgenommen und ihr Fall wird an Vereinigungen zur Bekämpfung der Pädophilie und an die Medien weitergeleitet», drohen die Kriminellen. Gezeichnet ist das PDF-Dokument mit dem Namen von Nicoletta della Valle, der Direktorin des Fedpols.

«Wir erhalten immer wieder Anrufe»

Dem Fedpol ist die Betrugsmasche bekannt, wie Mediensprecher Christoph Gnägi sagt. «Der Wortlaut variiert, die Masche ist aber immer in etwa die gleiche: Dass ein Strafverfahren gegen einen im Gang sei und man sich melden soll.» Dennoch bleibe die Thematik hochaktuell: «Wir erhalten immer wieder Anrufe von besorgten Bürgern, die uns auf die Mails aufmerksam machen.» Den allermeisten Personen sei klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, so Gnägi. «Korrespondenz in einem Strafverfahren wird nicht per E-Mail verschickt, sondern per Briefpost.»