Mobbing-Experte: «Cybermobbing ist oft der verlängerte Arm des konventionellen Mobbings»

Eine 18-jährige Frau aus der Ostschweiz erzählte 20 Minuten über ihre Erfahrungen mit Cybermobbing. Dabei wurden durch ihre ehemalige beste Freundin intime Bilder von ihr auf Snapchat veröffentlicht. Zudem schrieb die Akteurin mit Männern im Namen der 18-Jährigen und bot sexuelle Aktivitäten gegen ein kleines Entgelt an. Trotzdem kam die Mobberin ohne Konsequenzen davon, was für das Opfer frustrierend ist.

Pascal Kamber, Fachberater Mobbing bei der Organisation «Hilfe bei Mobbing», ordnet den Fall ein. «Grundsätzlich befindet man sich, wenn es um die Sexualität geht, in einem sehr schambehafteten Bereich», sagt er. Dass sich das Opfer überhaupt traue, eine Anzeige zu machen, sei ein grosser Schritt und eher selten. «Denn oft passiert wenig, auch wenn eine Anzeige erfolgt», sagt Kamber. Der Grund dafür ist, dass Social-Media-Unternehmen mit internationalem Sitz oftmals keine Daten herausgeben. «Die Polizei muss Gesuche einreichen, der Aufwand ist sehr gross und ein zeitnahes Resultat fragwürdig», so Kamber.

Andauernder psychischer Schaden und Bindungsprobleme

Mobber können zu hilfsbereiten Personen werden

Auch auf der Seite der Akteurin braucht es Unterstützung. «Es passiert auf beiden Seiten etwas», so Kamber. In der späteren Entwicklung könne durch das schlechte Gewissen das Trauma wiederbelebt werden. In manchen Fällen könnte das sogar ein Auslöser dafür sein, dass die Person in Zukunft allen hilft und sich selbst vernachlässigt.