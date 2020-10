Neues Datum: 10. Dezember«Cyberpunk 2077»-Entwickler erhalten Todesdrohungen

Bereits zum dritten Mal wurde die Veröffentlichung des heiss ersehnten Videogames «Cyberpunk 2077» verschoben. Wie am Dienstag über Twitter kommuniziert wurde, hat die Entwicklungsfirma CD Project Red Probleme damit, die grosse Anzahl an verschiedenen Versionen des Spiels innerhalb der zuvor angegebenen Frist zu verschicken. Daher habe man sich entschieden, den Launch des Games nochmals um 21 Tage auf den 10. Dezember zu verschieben.

Dies kommt bei den Fans gar nicht gut an. Zwar zeigen einige Twitter-Nutzer Verständnis für die Verschiebung des Veröffentlichungsdatums, andere hingegen haben zu drastischen Massnahmen gegriffen. So hat sich der Game-Designer Andrzej Zawadzki, der an «Cyberpunk 2077» arbeitet, über seinen Twitter-Kanal gemeldet. Dort schreibt er: Ich verstehe, dass ihr wütend und enttäuscht seid und uns eure Meinung sagen wollt. Aber Todesdrohungen an die Entwickler zu verschicken ist absolut inakzeptabel und einfach nur falsch. Wir sind auch nur Menschen.»