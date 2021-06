Nach Rausschmiss - «Cyberpunk 2077» ist wieder auf Playstation erhältlich

Hier findest du eine Kompilation der besten Bugs in «Cyberpunk 2077» – und unter anderem die Gründe für den Playstation-Store-Rausschmiss.

Es ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her, seit das meistgehypte Spiel des letzten Jahres, «Cyberpunk 2077», aus dem internen Store auf der Playstation entfernt wurde. Eine damals peinliche Situation für die Entwickler CD Projekt Red. Nun ist der Titel seit dem 21. Juni für alle PS-Spieler weltweit wieder zum Kauf verfügbar.

PS4 Pro und PS5 empfohlen

Sony und die Entwickler CD Projekt Red hatten intern eine Vereinbarung. Diese legte fest, was es braucht, um das Spiel wieder in den Playstation-Store zu bringen. Diese Anforderungen wurden nun scheinbar erfüllt. Seit dem Patch 1.23 für «Cyberpunk 2077» darf das Spiel ohne Einschränkungen zurück in den Online-Laden. Trotzdem gibt Sony nicht mit komplett gutem Gewissen grünes Licht.