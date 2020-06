Neues Datum

«Cyberpunk 2077» kommt noch später als erwartet

Die Veröffentlichung des heiss erwarteten Spiels «Cyberpunk 2077» war bereits im Januar um fünf Monate verschoben worden. Nun müssen Fans noch länger warten.

Eigentlich hätte das Game «Cyberpunk 2077» bereits am 16. April veröffentlicht werden sollen. Bereits im Januar hat das Unternehmen CD Projekt Red aber angekündigt, dass sich das Spiel um fünf Monate verspäten wird. Neuer Veröffentlichungstermin war der 17. September 2020. Wie es in einem Statement auf Twitter heisst, wird aber auch dieses Datum verschoben. Demnach kommt das Game erst am 19. November auf den Markt.