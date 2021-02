Ein bestimmter Mod in «Cyberpunk 2077» erlaubte es, den Körper eines Sex-Roboters durch jenen von Keanu Reeves zu ersetzen.

In Night City, dem Schauplatz des Videogames «Cyberpunk 2077», ist beinahe alles möglich. So gehören Verfolgungsjagden und Schussaustausche genauso zum Spiel wie Sexszenen und Besuche bei Prostituierten. Und wie bei vielen anderen Videogames auch gibt es bereits jetzt schon eine Vielzahl an Mods, die von der Gaming-Community erstellt wurden und die das Spielerlebnis nochmals auf eine ganz neue Art und Weise individualisieren.