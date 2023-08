Cyberspione greifen Botschaften an – auch unsere?

Eine weissrussische Nationalflagge in Minsk, Belarus am 6. Juli 2023.

Eine bisher unbekannte Cyberspionage -Gruppe hat es auf die Computer von Botschaftsmitarbeitenden abgesehen, die in Minsk arbeiten. «MoustachedBouncer» soll seit mindestens 2014 ausländische Vertretungen in Belarus ausspähen, Dateien stehlen und interne und externe Computerlaufwerke überwachen.

«Nur so können sie einer Überwachung entgehen»

Gerade in politisch unsicheren Staaten wie Belarus müssten Botschaftsmitarbeitende deshalb für ihren gesamten Internetverkehr einen verschlüsselten VPN-Tunnel zu einem vertrauenswürdigen Standort verwenden. «Ausserdem sollten sie eine hochwertige und aktuelle Computersicherheitssoftware verwenden. Nur so können sie einer Überwachung entgehen.»

NCSC und NDB: erhöhte Bedrohungslage

Massive Angriffe gegen Schweiz im Juni

«Solange der Krieg andauert, wird Russland jede Gelegenheit nutzen»

Dass sich die Aktivitäten im Cyberraum im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine abschwächen werden, dafür gibt es laut NCSC keine Anzeichen: «Solange der Krieg andauert, wird Russland höchstwahrscheinlich weiterhin Angriffe in dieser Dimension durchführen und jede Gelegenheit nutzen, um gewünschte Effekte zu erzielen, ob in Kombination mit Aktivitäten in anderen Operationssphären oder nicht.»