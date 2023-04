In einem Basler Club soll am Freitag eine «Russian Night» stattfinden. Der Event sei unpolitisch, betont der Veranstalter. Die ukrainische Community ist entsetzt.

Basel : «Ich bekomme Angst, wenn ich so was sehe»

1 / 3 Der Basler Moon Club am Claraplatz: Hier soll am Freitag eine Russian Night stattfinden. Der Club wird dafür heftig kritisiert. 20 Minuten So wirbt der Club auf Instagram für die Veranstaltung. In der ukrainischen Community in Basel sorgt das für Entsetzen. Instagram Auf Social Media gab es ebenfalls kritische Kommentare, die aber offenbar gelöscht wurden. Wie jener, in dem eine Userin die Veranstalter zur Absage des Events auffordert. Instagram

Darum gehts Der Basler Moon Club veranstaltet am Wochenende eine «Russian Night».

Die ukrainische Community reagiert schockiert auf die Veranstaltung.

Der Club betont, dass der Event nicht politisch sei und Menschen aus der Ukraine ebenfalls willkommen seien.

«Ist es geschickt, in Zeiten dieses sinnlosen Krieges in der Ukraine eine Party unter dem Motto des Aggressors zu machen?», fragt sich ein News-Scout. Der Basler Moon Club veranstaltet am Freitag eine Russian Party, den Flyer zieren die russischen Wappenfarben. In der ukrainischen Community löst die Veranstaltung Entsetzen aus.

«Ich bekomme Angst, wenn ich so was sehe», sagt Maggy Polt. Die 29-jährige Ukrainerin lebt seit 23 Jahren in Basel und engagiert sich seit Kriegsausbruch für ihre Landsleute mit Spendensammlungen für den Ukrainischen Verein Basel. Sie findet es «völlig unverständlich», dass der Club eine russische Motto-Party veranstaltet. Man könnte so etwas anders nennen, Ostblock-Party oder Slawic Night, aber doch nicht Russian Night. «Das ist für mich extrem schmerzhaft», so die gebürtige Kyiverin. Es gebe wohl niemanden mehr aus der Ukraine, der im vergangenen Jahr nicht jemanden durch russische Hände verloren habe.

Der Basler Club wurde auch auf Social Media schon für die Motto-Party kritisiert. Die Kommentare wurden aber gelöscht. «Wenn ihr schon alle Kommentare löscht, dann löscht auch euren blutigen Event», schrieb eine Userin am Dienstag. Der Kommentar wurde später ebenfalls gelöscht.

«Es soll zelebriert werden, was die Kulturen und Menschen verbindet.» Elias Schnyder, Betreiber Moon Club

Der Betreiber des Moon Clubs reagiert überrascht auf die heftige Kritik. «Wir sind total unpolitisch, das soll keine russische Veranstaltung werden», sagt Geschäftsführer Elias Schnyder. Partys unter diesem Namen würden schon länger stattfinden, da würden Menschen aus der Ukraine und Russland gemeinsam feiern. An dem Abend solle zelebriert werden, was die Kulturen und Menschen verbinde. «Wir laden ausdrücklich Menschen aus Russland und der Ukraine ein, bei uns gemeinsam zu feiern. Das ist das beste Zeichen gegen diesen Krieg, von dem wir uns in aller Deutlichkeit distanzieren», sagt Schnyder. «Die Idee des Events ist die Verständigung der Völker.»