Korrespondent in Kiew : «Da denk ich mir schon immer wieder, was für eine Scheisse!»

1 / 12 Rauch über der ukrainischen Hauptstadt Kiew. REUTERS «Kiew scheint gut vorbereitet», sagt Korrespondent Hackensberger, der selbst dort ist. REUTERS «Russland schiesst ganz bewusst nicht auf, sondern ganz gezielt VOR die Gebäude in den Wohnquartieren», so Hackensberger. Denn: … Vitali Klitschko via REUTERS

Darum gehts Alfred Hackensberger (siehe Box unten) ist langjähriger Korrespondent der deutschen «Welt».

Er hat viel Erfahrung in Konflikt- und Kriegsgebieten. Derzeit berichtet er aus der Ukraine.

Ein Interview über russische Militärtaktik, Kriegsgefangene, Angst und schlimme Erlebnisse.

Alfred. Wie lange bist du schon in der Ukraine?

Ich habe etwas das Zeitgefühl verloren. Sicher über einen Monat.

Du bist derzeit in Kiew, wo gerade wieder eine Ausgangssperre ausgerufen wurde.

Stimmt, bereits die zweite, die länger als einen Tag dauert. Es ist unklar, wieso sie verfügt wurde: Ob man Truppenbewegungen verheimlichen oder russische Saboteure finden will? Das letzte Mal soll man in der Nacht 200 Saboteure gefangen haben.

Wie sieht es in den Supermärkten in Kiew aus: Gibt es genug essen, welche Produkte fehlen?

Mittlerweile ist die Versorgungslage gut. Im Gegensatz zur ersten Woche, wo alles ausverkauft war. Es wird alles wieder aufgefüllt - wobei es in den Vororten der Hauptstadt immer wieder zu langen Schlangen vor den Läden kommt, weil sich Leute eindecken, damit sie möglichst lange nicht aus dem Haus gehen müssen. Im Zentrum Kiews ist es relativ sicher. Dort gibt es weniger Raketenangriffe, da das Luftabwehrsystem gut arbeitet, und so muss man dort in den Supermärkten nicht Schlange stehen. Auch Benzin gibt es wieder. Die Versorgung läuft wieder, das muss man der Ukraine zugute halten.

«Alles ziemlich easy, wo der Papa ist» Alfred Hackensberger

Hast du Angst um dein Leben? Wie schützt du dich?

Nein, habe ich nicht. Und viel zu schützen gibts nicht, weil die Innenstadt von Kiew relativ sicher ist. Der Krieg ist hier noch ziemlich weit weg. Es gibt Strom, Wasser und etwas zu essen. Das hat man normalerweise im Krieg nicht.

Hast du Kontakt zu deiner Familie?

Natürlich, ich spreche fast jeden Tag mit meinen Kindern. Am Anfang waren sie panisch und weinten, weil die Rede vom Dritten Weltkrieg und vom Weltuntergang war. Jetzt aber begreifen sie, dass alles ziemlich easy ist, zumindest wo der Papa ist.

Wir lesen fast täglich, dass Kiew beschossen wird. Aber ums Zentrum gehts nicht. Wie müssen wir uns das also vorstellen?

Genau, es sind die Aussenbezirke, wie etwa Podil, wo soeben das Einkaufszentrum beschossen wurde. Diese liegen gegenüber Gebieten wie Irpin oder Butscha, wo die russischen Truppen derzeit sind. So soll vom Nordwesten her die Einfallroute nach Kiew geöffnet werden. Dabei ist es so, dass die Russen ganz bewusst nicht auf, sondern ganz gezielt VOR die Gebäude in den Wohnquartieren schiessen.

Wieso das denn?

Wenn eine Rakete in ein Gebäude einschlägt und es zerstört, wird die Druckwelle mehr oder weniger durch das Gebäude selbst gedämpft. Wenn man aber vor das Gebäude schiesst, hat die Druckwelle einen viel grösseren Effekt: Die Druckwelle zerstört die Fassade des Gebäudes, löst dort möglicherweise durch Schrapnelle einen Brand aus. Und gleichzeitig zieht die Druckwelle alles drumherum in Mitleidenschaft. Deshalb gibt es diese grossflächigen Schäden, die wir sehen. Aber das sind sekundäre Schäden, und es werden auch nicht so viele Menschen getötet, da die Gebäude nicht vollends zerstört werden.

«Fluchtkorridore nerven die Militärs ja nur» Alfred Hackensberger

Man zielt also nicht direkt auf Zivilisten?

Doch. Insofern, als dass man diese möglichst terrorisieren und vertreiben will und auch ihren Tod in Kauf nimmt. Darum geht es: Es soll zwar möglichst wenig zivile Opfer geben, aber gleichzeitig trifft man ganz viele Wohngebäude und vertreibt so die Menschen. Denn wenn Fenster und Fassaden zerstört werden, werden Häuser unbewohnbar. So verbreitet man Angst und Schrecken in dem Aussengürtel rund um Kiew. Es ist eine ganz kalkulierte Methode, um die Offensive auf die Hauptstadt vorzubereiten.

Aber wieso ein Einkaufszentrum beschiessen?

Da mag es mehrere Gründe geben. Sicher ist: So wurden auch sämtliche umliegenden Wohnhäuser getroffen . Diese hatten bis zu zwanzig Stockwerke. Alle Fenster waren kaputt, und all diese Leute müssen jetzt weg. Hier wird niemand mehr bleiben wollen oder können. So müssen dann auch keine Evakuierungskorridore eingerichtet werden, diese nerven die Militärs ja nur. Wenn keine Zivilisten mehr da sind, braucht es diese Korridore nicht und man kann mit der Offensive losschlagen. Das kennt man schon aus Syrien. Das macht Russland ganz gezielt so.

«Die Ukrainer haben Kiew ganz gut in der Hand», hast du geschrieben. Woran lässt sich das erkennen?

Die ganze Stadt ist befestigt. Man hat Waffen bis oben hin und rüstet sich für einen Häuser- oder Strassenkampf. Es scheint unmöglich, diese grosse Stadt zu erobern. Die Taktik der Ukraine, so haben es mir einige Militärs und Soldaten erklärt, ist die Vermeidung eines Frontenkrieges, wo sich zwei Armeen gegenseitig beschiessen. Vielmehr werden die Soldaten in kleinere Trupps eingeteilt, die den Feind kommen lassen und die ihn dann von rechts, links oder hinten angreifen. Man ist offensiv, zieht sich dann wieder zurück. Eine Guerillataktik. Kommt eine noch gute Luftabwehr dazu und die ganze Anti-Panzer-Waffen. Kiew scheint gut vorbereitet.

Und im Osten der Ukraine?

Sehen wir vielerorts, dass die russischen Truppen immer wieder zurückgeschlagen werden. So kann eine russische Panzerkolonne kilometerweit fahren und auf einmal: bumm, bumm, bumm! Die Kolonne bleibt stehen und da fehlen auf einmal zehn Panzer. Da hat es eine konventionelle Armee sehr schwer, vor allem wenn die Nachschubrouten mit Benzin und Verpflegung regelmässig in die Luft gejagt werden.

«Die Soldaten haben sich vom Acker gemacht und alles stehen und liegen gelassen» Alfred Hackensberger

Du hast mit russischen Kriegsgefangenen gesprochen. Was erzählen sie – ist die Moral so schlecht, wie es heisst?

Viele haben gar nicht gewusst, dass sie in der Ukraine waren. Sie merkten es erst, als sie die Nummernschildern der Autos sahen. Viele dachten, sie seien wegen Manövern in Belarus. Ein Soldat erzählte auch, er sei in einer Kolonne über die Grenze gefahren und einer der LKWs sei kaputt gegangen. Er und seine Einheit sollten dieses bewachen, bis die Mechaniker kommen. Als nach 24 Stunden niemand auftauchte, haben sie sich vom Acker gemacht und alles stehen und liegen gelassen. Sie wollten zurück nach Russland, wurden dann aber gefangen genommen.

Angeblich schiessen sich russische Soldaten ins Bein, um heim zu können.

Das kann ich mir gut vorstellen. Es sollen ja weit mehr Rekruten in den Truppen sein, als man zugibt. Es sollen auch einige desertieren. Die Berufssoldaten betrifft das aber nicht, die haben schon Erfahrung in Syrien oder teilweise in Libyen gesammelt und haben das Sagen.

Berichte, wonach Moskau Kämpfer aus Syrien rekrutieren soll – erscheint das plausibel, hat Russland das nötig?

Ich glaube schon, dass Russland wesentlich mehr Truppen braucht, um diesen Feldzug führen zu können. Die Amerikaner sprechen von 7000 Toten und über 20’000 Verletzten auf Russlands Seite. Man braucht auf alle Fälle mehr Leute, will man Kiew und andere Städte einnehmen. Die Frage ist nur, ob Syrer da geeignet sind. Die syrische Armee ist ja total mies. In Frage kämen nur die Special Defence Forces, die im Iran ausgebildet wurden. Oder die Hisbollah, aber die werden sicher nicht kommen. Ausserdem: Der gute Bashar al-Assad braucht jeden Mann, um sich in Syrien halten zu können. Es erscheint mir unwahrscheinlich, dass von dort 20’000 oder mehr Männer kommen. Eventuell kommt Verstärkung aus Libyen, aber das dürfte kaum ins Gewicht fallen.

«Sie haben gemerkt, dass Putin lügt» Alfred Hackensberger

Könnte Belarus Russlands Truppen vom Norden her bald verstärken?

Angeblich – das sagen zumindest die Ukrainer – soll belarussisches Militär bereitstehen und vom Nordwesten gegen Lwiw loslegen und dann angeblich die russischen Truppen bei einer Offensive gegen Kiew unterstützen. Ich weiss es nicht, es kann gut möglich sein. Aber der Punkt ist: Die belarussische Armee hat keine Kampferfahrung, verfügt höchstens über Spezialeinheiten. Zudem liegen im Norden und Nordwesten noch einige grosse ukrainische Städte, an denen man sich die Zähne ausbeissen wird, schätze ich. Aber Belarus ist eine wichtige logistische Drehscheibe für die Russen, von der Nachschub, Proviant und Benzin herkommen, das dürfen wir nicht vergessen.

Du warst auch im Osten der Ukraine, wo es viele russischsprachige Menschen hat. Wie sehen sie die Lage?

In Odessa habe ich mit einer Familie gesprochen, die eher auf der Seite Russlands steht und der Ansicht ist, dass die russische Bevölkerung in der Ukraine untergebuttert wird. Und ein Russe hat erzählt, dass seine Wohnung bei einem Raketenangriff total verwüstet wurde und er die Welt nicht mehr versteht. Diese Leute sind jetzt total geschockt, weil sie im russischen TV die Propaganda sehen und jetzt die Realität des Krieges erleben. Sie haben gemerkt, dass Putin lügt. Viele hätten es verstanden, wenn Moskau den Donbass eingenommen hätte – aber dass es einen Angriff auf das gesamte Land gibt, verstehen sie nicht, das versteht ja niemand. Auch die Behauptung, dass die Ukraine «entnazifiziert» werden soll … dabei hat Odessa eine grosse jüdische Gemeinde, der ukrainische Präsident ist jüdisch . Das ist vollkommener Quatsch.

«Da denk ich mir schon immer wieder: Was für eine Scheisse!» Alfred Hackensberger

Was ist das Schlimmste, was du bislang in der Ukraine im Krieg gesehen hast?

Es sind immer die Schicksale der Zivilisten. Ich habe schon viel Krieg und Elend gesehen, doch daran gewöhne ich mich nie. Eine Frau wollte mit ihrer dreijährigen Tochter fliehen. Das Kind wurde erschossen, als sie es auf dem Arm trug. Man mag von 2000 Toten in Mariupol lesen, vor Ort bekommen solche Zahlen aber immer Gesichter. Tausende von Leben, Tausende von Wünschen, Tausende von Zukunftsplänen! Das Leid ist unglaublich gross, der Krieg macht so viele Familien kaputt, so viele Leben. Da denk ich mir schon immer wieder, was für eine Scheisse! Und gerade dieser Krieg ist ja nur eine Imagination, eine Erfindung, die zehn Millionen Menschen in die Flucht im In- und Ausland geschlagen hat. Es ist pervers. Und für was? Für nix und wieder nix.

Was müsste passieren, damit du das Land verlässt?

Ich habe keinen Bock auf Kessel. Heisst, ich will in Kiew nicht eingekesselt werden. Dann lieber raus und von draussen berichten. Weil so eine Belagerung kann ewig dauern, und viel berichten kann man dann auch nicht mehr.