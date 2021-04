Am Dienstag veröffentlichte der Kanton Basel-Stadt die neusten Zahlen und Fakten zu Corona. Auffällig: Rund 70 Personen versäumten ihren Impftermin am Gründonnerstag. In den sozialen Medien stösst dies auf Unverständnis.

1 / 6 Das Basler Gesundheitsdepartement teilte am Dienstag die neuen Fallzahlen und den Impfstand mit. Eine Sache hat die Leser auf Twitter besonders aufgeregt. REUTERS Rund 70 Personen versäumten am Gründonnerstag den Impftermin. In den sozialen Medien stiess dies auf Unverständnis. Screenshot Twitter «Es waren unentschuldigte Abwesenheiten», bestätigte Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Gesundheitsdepartements gegenüber 20 Minuten. 20 Minuten/Steve Last

In einer Mitteilung des Basler Gesundheitsdepartements wurde die Bevölkerung am Dienstag über die neuen Corona-Fallzahlen sowie den Impfstand informiert. Auffallend: Rund 70 Personen glänzten am Gründonnerstag bei reservierten Impfterminen durch Abwesenheit. Auf Twitter sorgten die vergebenen Impftermine für verärgerte Kommentare. «Da erhalten Personen einen seltenen Termin für die Impfung und erscheinen nicht, das muss man wohl auch nicht verstehen, ausserdem nehmen diese jemandem den Platz weg», schrieb eine empörte Userin.

«Unglaublich, dass 70 Personen trotz Impftermin nicht erscheinen. Vielleicht haben sie sich per Mail abgemeldet?», fragt sich eine weitere Person auf Twitter. Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Gesundheitsdepartements verneint. «Es waren unentschuldigte Abwesenheiten», so Tschudin. Das Personal des Impfzentrums musste auf die Schnelle Personen für eine Impfung am Karsamstag suchen, was sich als schwierig herausstellte, so Tschudin. Der Impfstoff fand schliesslich noch einen Abnehmer: Geimpft wurden 72 Personen aus Pflegeeinrichtungen.

Ist der Impftermin vergessen gegangen, beginnt die Warterei von vorne. «Nach einem versäumten Termin, muss man sich neu anmelden», so Tschudin gegenüber 20 Minuten.

Auch Baselland verzeichnete Absenzen

Auch im Baselbiet konnte man sich am Feiertag impfen lassen. «Wir hatten am Gründonnerstag knapp 1700 Impfungen. Davon sind total 16 Personen nicht in den beiden Impfzentren erschienen, also knapp ein Prozent», so Roman Häring Leiter Informationsdienst Kantonaler Krisenstab Baselland.