Massenschlägerei in Basel - «Da flogen Gläser durch die Luft, das war eine brandgefährliche Situation»

Am Samstag kam es gegen 01.30 Uhr zu einer heftigen Schlägerei in der Basler Steinenvorstadt.

In der Nacht auf Samstag kam es in der Steinenvorstadt vor einer populären Bar zu einer wüsten Massenschlägerei.

In den frühen Morgenstunden vom Samstag gingen mehrere Personen aufeinander los. Augenblicklich verbreiteten sich Videos der Schlägerei in den sozialen Medien. Am Montag kommunizierten Staatsanwaltschaft und Polizei Details zu den Vorkommnissen.