Interlaken: Touristin posierte mit Kindern auf den Zug-Gleisen

An diesem Bahnübergang in Interlaken wurde das Bild aufgenommen. Hier fahren regelmässig Züge der BLS durch.

Eine Anwohnerin (50) aus Interlaken überquerte den Bahnübergang an der Marktgasse in ihrem Auto, als sie eine bizarre Situation sah. Eine Mutter mit ihren zwei Kindern befand sich mitten auf den Gleisen und liess ihre Töchter für Fotos posieren. Laut der Anwohnerin häufen sich solche Vorfälle, wenn die Feriensaison startet. Auch 20 Minuten hat bereits über einige Vorkommnisse berichtet: 2022 steckte ein Mietwagen zwischen den Bahnschranken fest oder ein Mann verwechselte eine Unterführung mit einem Parkhaus .

Frustrierte Bewohnerinnen und Bewohner

In den Facebook-Kommentaren unter einem Post über diese Situation lassen Userinnen und User ihren Frust raus: «Herzlich willkommen in der Saison», «Unglaublich! Alle Jahre wieder.» Eine weitere Userin kritisiert jedoch den Fotografen: «Anstatt ein Foto zu machen, gehen Sie das nächste Mal vielleicht einfach vorbei und warnen Sie sie höflich vor der Gefahr solchen Verhaltens.»

Was würdest du tun, wenn du so eine gefährliche Situation beobachtest?

Am Donnerstag habe die Anwohnerin erneut eine ähnliche Situation beobachtet, bei der an einem anderen Bahnüberweg Menschen trotz runterkommender Schranke und blinkendem Licht weiterhin Bilder machten und dann unter der Barriere hindurchstiegen. «Manchmal muss ich bei diesen Geschichten lachen», sagt sie, «aber wenn man selbst Auto fährt und Kinder bei sich hat, hält man schon vor Mietwagen mit AI-Kennzeichen grosszügig Abstand.»

Mehrere Hundert Franken Strafe

«Machen Sie doch lieber keine Fotos»

«Viele dieser Situationen sind schwierig nachzuvollziehen», sagt Peter Michel, der zuständige Gemeinderat für die Sicherheit in Interlaken, zu der Situation auf dem Bild. Vor einigen Jahren habe es zwei Unfälle an diesem Bahnübergang gegeben, bei denen Mietwagen im Stau zwischen den Schranken stecken blieben. Daraufhin seien 2019 zusätzliche Ampeln installiert worden, «und es gab keine weiteren Unfälle», sagt Michel.

«Das Verhalten von Fussgängern zu beeinflussen ist jedoch kaum möglich, dafür haben wir kein Personal», so Michel. Im Allgemeinen würde jedoch die Anzahl an Unfällen mit Touristen in der Region fallen, obwohl «glücklicherweise» wieder mehr Feriengäste in die Region kommen. «Wenn Sie so etwas sehen, dann machen Sie doch lieber keine Fotos und sprechen die Leute an, das hilft viel mehr», sagt er.