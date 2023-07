Näfels GL : «Da hat wohl das Budget für eine richtige Wasserwaage gefehlt» 

Das ist die Situation

Das meinen die Nutzer

Unter dem Beitrag wird rege diskutiert und spekuliert. Ein Nutzer schreibt scherzend: «Das war die Abschlussarbeit eines Lehrlings.» Darauf antwortet eine Nutzerin: «Der ist sicher durchgefallen.» Weitere Userinnen und User albern, dass es dadurch kein stehendes Wasser gibt: «Das muss so – so kann das Wasser ablaufen.»

Einige witzeln auch über einen Zusammenhang mit Alkohol. «Spätestens jetzt merken Besucher, dass der Schnaps aus dem Glarnerland anders wirkt» und «oder war ein Glas Bier zu viel», schreiben Userinnen und User. Jemand wirft in die Runde, dass es sich um die Auswirkungen des Fachkräftemangels handeln könnte oder die Luftblase in der Wasserwaage zu teuer war.

Das sagen die Verantwortlichen

Für die Anbringung des Lichtsignals ist das Bundesamt für Strassen (Astra) verantwortlich. Auf Anfrage teilt das Amt mit, dass die neue Lichtsignalanlage im Rahmen «eines übergeordneten Projekts zur Sanierung und technischen Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Nationalstrassennetz» erstellt wurde. Das Astra betont, dass dabei eine Wasserwaage benutzt wurde. «Die Montage des Portals inklusive der Signale ist standardmässig horizontal gerade per Wasserwaage erfolgt und kontrolliert worden. Dieses steht somit nicht schief.» Der optische Eindruck könne jedoch entstehen, weil die Fahrbahn auf dem Foto zur rechten Seite ein leichtes Gefälle zwecks Abflusses des Strassenabwassers aufweise. Das sei bei Ampelanlagen, die über beide Fahrtrichtungen gingen, anders. «Dort fliesst Strassenabwasser von der Mitte aus jeweils über beide Fahrbahnen nach aussen, da diese von der Mitte aus betrachtet leicht nach links beziehungsweise nach rechts geneigt sind», erklärt das Astra. Sprich: Die Anlage steht im Lot, aber die Strasse ist leicht schräg. So entsteht optisch der Eindruck, dass die Ampeln schräg montiert wurden.

An der betroffenen Anlage in Näfels GL werde nichts geändert, so das Amt.