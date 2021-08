Schorle-Attacke auf Natalie Rickli - «Ich bin total erschrocken»

SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli ist am Samstagnachmittag bei der Einweihung der Impfbusse in Gossau ZH attackiert worden. Mehrere Impfgegner und Impfgegnerinnen waren am Anlass zugegen und riefen Parolen. Ein 44-jähriger Schweizer hingegen hat die Gesundheitsdirektorin mit Apfelschorle übergossen und rannte weg. Er konnte von der Polizei gestoppt und später vernommen werden.

Die Meinung in der 20-Minuten-Community ist klar: So nicht. «Jemanden wegen einer anderen Meinung zu attackieren, ist nicht verhältnismässig», heisst es etwa in einer Antwort auf jemanden, der die Festnahme als unverhältnismässig kritisiert. «Ich bin nicht geimpft, aber finde so eine Aktion unnötig», schreibt ein anderer Nutzer. Ein Impfgegner sagt auch, dass nicht alle, die gegen die Impfung sind, solche Querulanten seien.