Konzertfilm zum «MTV Unplugged» von Patent Ochsner - Da kommen sogar dem grossen Büne Huber die Tränen

Am Freitag erscheinen das zugehörige Livealbum «Tonbildshow» und der Konzertfilm, am Donnerstag gehen die Berner Mundarthelden auf Unplugged-Tour.

«Bälpmoos», weil die Geschichte meines Vaters dahintersteckt. Als ich jung war, erlitt er einen Herzinfarkt, wurde nach 16 Minuten reanimiert und landete halbseitig gelähmt und geistig behindert im Rollstuhl. Ich war ihm und der Familie verpflichtet, konnte weniger reisen, als ich wollte. Den Song schrieb ich in einer enttäuschten, wütenden und aggressiven Haltung, aber auch in diesem Moment der Melancholie.

Was macht die Unplugged-Version so besonders?

Diese Melancholie konnten wir in dieser Fassung viel stärker herausschaffen. Der verletzte Vater im Rollstuhl rückte viel mehr ins Zentrum. Ich habe den Song 1988 geschrieben – dass er so wandelbar ist, war eine Erleuchtung für mich.

Was hast du im Konzertfilm entdeckt, was du von der Bühne aus nicht gesehen hast?

Vor einer Deutschland-Tour kauften wir einen riesigen Afghanen für 300 Stutz in der Brockenstube. Von all der Rumfahrerei war ich so müde, dass ich mich bei einem Soundcheck drauflegte und ein Nücki nahm. Am nächsten Tag hatte ich auf der Backe einen kreisrunden Befall wie Schuppenflechte. Seitdem wird der Teppich regelmässig gereinigt.

Endo war in den 80ern und Anfang der 90er Fahrer bei Betax, dem Behinderten-Taxi – und fuhr dabei auch meinen Vater. Wir haben uns also über die Familie gekannt, lange bevor wir uns musikalisch über den Weg gelaufen sind. Ich habe so viele Geschichten mit ihm; er wohnte im selben Quartier, ich gehe nachts um zwei über die Kornhausbrücke nach Hause, er sieht mich vom Auto aus, lässt die Scheibe runter und fragt: «Machst du noch etwas Znacht?» Ich sagte: «Selbstverständlich, komm.» Wir gehen heim, zu mir in die Küche, wir essen und schnurren bis am Morgen. Solche Dinge.