Reichenau/Tamins: Wildpinkler verärgern Anwohnende des Bahnhofs

Eine Bündnerin, die am Bahnhof Reichenau/Tamins wohnt, ist verzweifelt. Weil das WC am Bahnhof nicht immer geöffnet ist, verrichten so manche ihr Geschäft in ihrem Garten. Nun wird die Anschaffung eines Toi-Tois ins Auge gefasst.

Darum gehts Am Bahnhof Reichenau/Tamins GR ist das öffentliche WC nicht immer offen.

Das führt dazu, dass immer wieder Leute ihr Geschäft im Garten einer Anwohnerin verrichten.

Trotz Beschwerden wurde bis jetzt nichts dagegen unternommen.

Ein Toi-Toi-WC könnte eine Lösung sein.

Als eine Frau in der Nähe des Bahnhofs Reichenau/Tamins in ihren Garten läuft, erschrickt sie. «Da sass tatsächlich eine Frau und pinkelte gerade vor meinen Augen», sagt sie. Sie fordert die Frau auf, sofort ihr Grundstück zu verlassen. Auch wenn sie erschrocken ist, ist es für die Anwohnerin leider nichts Neues. «Ich habe schon fünf Leute bei uns aufs Klo gelassen. Andere fragen nicht mal und pinkeln einfach hin», sagt sie.

Der Bahnhof Reichenau/Tamins liegt nahe der A13. In Richtung San Bernandino ist es nach Domat/Ems GR die nächste Ausfahrt. Vor allem an Feiertagen, wenn es die Leute nach Süden verschlägt, bildet sich dort meist Stau. In der Folge nehmen Reisende die Ausfahrt und fahren zum Bahnhof, um die Toilette aufzusuchen. Diese ist jedoch mit einer Beiz verbunden und vor allem an Feiertagen geschlossen. Wem es nun stark auf die Blase drückt, scheint der Busch um die Ecke die einzige Option zu sein.

Ein Toi-Toi könnte die Lösung sein

«Ich verstehe die Situation», sagt die Anwohnerin. Wenn man zwei Stunden im Stau steht und das die erste Möglichkeit sei, dann könne sie es nachvollziehen. «Man kann aber fragen», sagt sie weiter. Dass die Rhätische Bahn keine andere Lösung findet, sei ärgerlich. «Man könnte einfach einen Einfränkler verlangen und das WC ständig offenlassen», sagt sie.

Das Problem habe in den letzten Jahren zugenommen. So stark, dass sich die Anwohnerin und ihre Nachbarn schon überlegt haben, ein Toi-Toi hinzustellen. «Es kann einfach nicht sein, dass man uns in den Garten kackt», sagt sie. Ausserdem habe sie überhaupt kein Verständnis dafür, dass man dann noch Taschentücher liegen lässt. «Gehts eigentlich noch?», so die Bündnerin. Die Kosten für das Toi-Toi-WC würde man sich in der Nachbarschaft möglicherweise teilen, so gross ist die Not mittlerweile.

Rhätische Bahn betreibt nicht überall öffentliche WCs

Die Anwohnerinnen und Anwohner haben sich bereits beschwert, konnten jedoch keine Veränderung feststellen. Auf Anfrage von 20 Minuten antwortet die Rhätische Bahn wie folgt: «Am Bahnhof Reichenau-Tamins wird seitens RhB keine öffentliche WC-Anlage betrieben. Diese ist Teil des Bistros am Bahnhof.»

«Wir bedauern, dass Anwohner in Reichenau/Tamins unter dem fragwürdigen Verhalten Einzelner leiden», schreibt Yvonne Dünser, Mediensprecherin Rhätische Bahn. Die öffentlichen WCs entlang des Streckennetzes seien jedoch ein Zusatz. «Als Bahnunternehmen bietet die RhB in erster Linie WCs in ihren Zügen an», so Dünser.

«Unbetreute WCs sind dem Vandalismus ausgesetzt»

Martin Wieland, Gemeindepräsident Tamins, kennt sich mit dem Bahnhof aus, obwohl er sich auf dem Boden der Gemeinde Domat/Ems befindet. «Der Bahnhof ist nicht mehr in Betrieb und ist somit eine Haltestelle und kein Bahnhof mehr», sagt er. Weiter gebe es in Reichenau/Tamins kein Personal der RhB, das öffentliche WCs betreuen könnte.

«Unbetreute WCs sind dem Vandalismus ausgesetzt», sagt Wieland weiter. Trotzdem gibt es das Restaurant namens Bahnhof Buffet. «Dessen Kunden können den Schlüssel für ein betriebsinternes WC beim Servicepersonal erfragen», teilt der Gemeindepräsident weiter mit.

