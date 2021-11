Ex-Töff-Star Tom Lüthi im Interview – «Da sitzt man ja nicht einfach kopflos auf den Töff und dreht Runden»

Thomas Luethi war überwältigt davon, dass so viele Familienmitglieder und Freunde bei seinem letzten Rennen in Valencia dabei waren.

Was bleibt Ihnen von Ihrem letzten Rennen sonst noch in Erinnerung?

Was war da s s chönst e Rennen in Ihrer Karriere ?

Was war der schlimmste Moment in ihrer Karriere?

Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Nach dem WM-Titel 2005 noch mal ein Jahr in der 125er Klasse zu fahren, war wohl nicht richtig. Da hätte ich vielleicht sofort in die 250er Klasse aufsteigen sollen. Im Grossen und Ganzen bin ich aber zufrieden mit meinen Entscheiden.

Sie wollen dafür sorgen, dass der Motorradrennsport in der Schweiz nicht wieder in Vergessenheit gerät. Wie wollen Sie das anstellen?

Sie hat Einblick in das Ganze und weiss, was für die Sicherheit gemacht wird. Da sitzt man ja nicht einfach kopflos auf den Töff und dreht ein paar Runden. Klar, wusste sie, dass es ein Risiko-Sport ist und immer etwas passieren kann. Vielleicht ist sie schon froh, dass dieses Risiko nun nicht mehr existiert, aber sie ist auch ein grosser Fan von diesem Sport und weiss genau, dass ich das bedacht anging und hart dafür trainiert habe.

In Ihrer Karriere hatten Sie 17 GP-Siege und 65 Podestplätze - h at man als Töfffahrer mit einem solchen Palmares finanziell ausgesorgt?

Es kommt natürlich immer darauf an, wie man lebt und was man sich vom eigenen Lebensstandard vorstellt. In der Moto-GP-Klasse gibt es schon Fahrer, die ausgesorgt habe, aber die kann man vielleicht an ein bis zwei Händen abzählen. Viele Fahrer in diesem Zirkus kämpfen hart, aber haben finanziell längstens nicht bis zum Lebensende ausgesorgt.