Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kradolf mussten am Montagabend zwei Personen ins Spital gebracht werden. Ein News-Scout war vor Ort als Ersthelfer und berichtet.

1 / 7 Kurz nach 19.30 Uhr a m Montagabend m eldete ein 76-jähriger Bewohner … Feuerwehr Zweckverband Sulgen-Kradolf-Schönenberg … eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstrasse in Kradolf einen Brand in einem Badezimmer. 20min-Community/News-Scout Die Feuerwehr Sulgen-Kradolf-Schönenberg war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen . Google Maps

Darum gehts In Kradolf TG kam es am Montag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Ein News-Scout eilte sofort zu Hilfe.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Zwei Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

«Ich war zufällig auf meinem Balkon und sah die Rauchentwicklung bei einem Haus in der Nachbarschaft», berichtet News-Scout A.* Es war Monagtabend gegen 19.30 Uhr in Kradolf TG. Er habe gar nicht überlegt, sondern sei in den Finken und ohne Jacke losgerannt und zu dem Haus hin. Auf dem Weg habe er noch die Feuerwehr verständigt.

Der Rauch sei aus einer Wohnung im ersten Stock gekommen, die Balkontüre sei offen gewesen. Er habe Personen gesehen und ein Husten gehört. Auch ein anderer Anwohner sei direkt gekommen und habe Hilfe angeboten. «Wir sind also über den Balkon in die Wohnung und haben den Personen im Innern geholfen, aus der Wohnung zu kommen», so der 38-Jährige. Nach draussen sei man dann über die Vordertüre.

«Jeder hätte das getan»

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, meldete kurz nach 19.30 Uhr ein 76-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstrasse einen Brand im Badezimmer. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 80 Einsatzkräfte aus. «Der Löschzug Buhwil Neukirch hat gerade mit der Übung begonnen und konnten von da aus direkt zum Schadenplatz ausrücken. Durch dies war die Feuerwehr sehr rasch vor Ort und konnte schlimmeres verhindern», wie die Feuerwehr Zweckverband Sulgen-Kradolf-Schönenberg auf ihrer Facebook-Seite schreibt.

Der 76-Jährige und eine 84-jährige Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen.

Als Held sieht sich der News-Scout nicht. Das gebe es nur in Filmen und Büchern, aber nicht im echten Leben. «Da überlegt man gar nicht lange, sondern handelt einfach und hilft.» Das hätte doch jeder so gemacht. «Ich hoffe, wenn meine Eltern in so einer Lage gewesen wäre, dass auch jemand einfach geholfen hätte», so der 38-Jährige. Er sei nun einfach erleichtert, dass die Feuerwehr den Brand so schnell gelöscht habe und dass niemand schwer verletzt wurde.

* Name der Redaktion bekannt

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input auf Whatsapp!



Speichere diese Nummer ( 076 420 20 20 ) am besten sofort bei deinen Kontakten und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion! Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte.