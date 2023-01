Zürich : Beliebter Escape-Room, der «Da Vinci Code», soll abgerissen werden

Escape-Rooms sind in Zürich beliebte Freizeit-Attraktionen. So auch der «Da Vinci Code» in Altstetten. Täglich kommen Besucherinnen und Besucher, um sich in den Room einsperren zu lassen und das Rätsel zu lösen. (Symbolbild)

Escape-Rooms erfreuen sich in Zürich grosser Beliebtheit: So auch der «Da Vinci Code» in Zürich Altstetten. An sieben Tagen die Woche lassen sich kleine Gruppen für um die 150 Franken in diese komplexe Rätselmaschine einsperren und versuchen innerhalb einer Stunde, das Rätsel zu lösen. Doch der Escape-Room hat ein Problem: Es hätte ihn nie so geben dürfen, wie die NZZ berichtet.