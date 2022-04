ZSC gegen Zug: «Da wartet man vor dem Gotthard kürzer» – Fan-Ärger wegen Finaltickets

So gross die Freude über den Einzug in den Playoff-Final bei den ZSC-Fans am Donnerstagabend gewesen sein mag, so schnell wich sie am Tag danach dem grossen Frust. Am Ostermontag beginnt die Best-of-7-Serie gegen Titelverteidiger Zug, am Mittwoch steht das erste Heimspiel im Hallenstadion auf dem Programm. Ab Freitag um 14 Uhr sollten die Tickets für den Knüller im Online-Shop erhältlich sein. Gleich mehrere News-Scouts meldeten sich jedoch im Verlaufe des Nachmittags bei 20 Minuten und und beklagten sich über die langen Wartezeiten.