Riehen BS: «Da wo die Leute stehen, ist gerade ein Stück vom Auto hingespickt»

Zwei Autos wurden am Sonntag in Riehen BS durch einen Brand zerstört.

Auf einem Parkplatz in Riehen BS brach am Samstagnachmittag ein Feuer aus. Dabei wurden zwei Autos vollständig zerstört, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich vom Brandherd eine brennende Flüssigkeit ausbreitet und unter weitere Autos fliesst. Mehrere knallende Geräusche sind zu hören. «Da wo die Leute stehen, ist gerade ein Teil vom Auto hingespickt», warnt eine Frau und bittet einen Bekannten, weiter weg zu gehen. Dann greift die Feuerwehr ein und die Szene versinkt in einer Wolke von Löschmittel.