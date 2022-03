Livestream-Konzert - Dabu Fantastic singen jetzt für dich auf dem Weg ins Büro

Mit ihrem heute, Freitag, erscheinenden sechsten Longplayer «So Easy» schlagen Dabu Fantastic musikalisch und textlich die Brücke zwischen Stadt und Land. Das ist dem Zürcher Mundart-Duo allerdings noch nicht genug der Völkerverständigung, weshalb es heute Freitagmorgen um 7.15 Uhr einen Teil der neuen Platte in einem schnuckeligen Livestream-Gig aus den Katakomben der 20 Minuten Towers spielt – also genau dann, wenn die Leute vom Land in die Stadt pendeln oder umgekehrt.