Dabu Fantastic performt live aus dem Studio von 20 Minuten ihr neues Album «So Easy»

Sie haben allen Grund zum Feiern: Am Freitag erscheint das neue Album «So Easy» von Dabu Fantastic, und das will die Mundart-Band ordentlich zelebrieren – mit einem Liveauftritt im Studio von 20 Minuten. Das Konzert findet morgens um 7.15 Uhr in der Früh statt, was Dabu widerstrebt: «Normalerweise trinke ich gerne ein Glas Prosecco vor meinen Auftritten, aber morgens um 7.15 Uhr geht das schlecht», scherzt der 41-Jährige. Band-Partner DJ Arts findet: «Wir sollten definitiv eine Kaffeemaschine aufstellen.»