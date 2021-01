Hauseigentümer werden in die Pflicht genommen, um Dachlawinen zu verhindern.

Eine Frau wurde in der St. Galler Innenstadt am Samstag verletzt.

Am Samstagabend um 17.15 Uhr wurde auf der Vadianstrasse in St. Gallen eine 41-jährige Frau von einer Dachlawine erfasst. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau Glück im Unglück und erlitt eher leichte Verletzungen, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Die 41-Jährige wurde zu weiteren Abklärungen ins Spital gebracht. Da sich noch immer Schnee auf dem betroffenen Dach befindet, hat die Stadtpolizei den betroffenen Bereich abgesperrt und die Hauseigentümerschaft wird informiert.