Wieder brannte es in Basel-Land

Dachstock einer Villa stand in Vollbrand

Auf einem Neubauareal in Allschwil BL brach am Samstagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Leser-Reporter berichteten vom Brand in Allschwil. Die Meldung ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft um 17.25 Uhr ein, wie Mediensprecherin Barbara Richard in einer Mitteilung schreibt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock einer alten Villa an der Oberwilerstrasse 65, die zu einem Restaurant hätte umgebaut werden sollen, bereits in Vollbrand. Ebenso hatte umliegendes Baumaterial Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.