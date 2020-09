Gestern Sonntag ereignete sich in Aarburg AG ein Grossbrand. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau wählte ein Anwohner gegen 21.00 Uhr den Notruf: In Aarburg an der Bahnhofstrasse steige aus einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus schwarzer Rauch auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Zu diesem Zeitpunkt stand der gesamte Dachstock des Hauses in Flammen. Es wurde Verstärkung von den Feuerwehren von Oftringen AG und Olten SO angefordert, so die Kapo Aargau weiter.