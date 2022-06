Frauenfeld: Dachstock in Gebäude für Tierbedarf brennt lichterloh

In Frauenfeld Ost ist in einem Wohn- und Verkaufsgebäude in den oberen Geschossen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat mit den Löscharbeiten begonnen. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Brand und den Einsatz der Feuerwehr.