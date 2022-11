Thurgau: Dachstock in Kreuzlingen im Vollbrand – grosse Rauchschwaden über der Stadt

In Kreuzlingen hat am Samstagnachmittag ein Dachstock Feuer gefangen.

In der Thurgauer Stadt Kreuzlingen ist am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Haus an der Hauptstrasse ausgebrochen. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt einen entsprechenden Einsatz, die Löscharbeiten würden derzeit noch andauern. Es gebe momentan keine Informationen über allfällige Verletzte.