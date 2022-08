Feuerwehreinsatz Rothenburg: Dachstock in Rothenburg geht in Flammen auf

Verschiedene News-Scouts berichten, dass in Rothenburg ein Dachstock in Flammen steht. Auf den Videos sieht man den Brand und eine grosse Rauchentwicklung.

In Rothenburg steht am Montag, 29. August 2022, ein Dachstock in Brand.

Heute Mittag hat am Pilatusring 19 in Rothenburg ein Dachstock lichterloh gebrannt, wie mehrere News-Scouts berichteten. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, dass der komplette Dachstock in Flammen steht. Ein Anwohner erzählt, dass extrem viel Rauch aufstieg. «Als ich dort war, stand fast das ganze Dach in Flammen.» Augenzeugen berichten ebenfalls, dass die umliegenden Häuser evakuiert wurden und mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz standen.