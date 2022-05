Nahe Raststätte Kemptthal ZH : Dachstock von Bürogebäude brennt aus – 2 Feuerwehrleute verletzt

Am Sonntagabend ist in Lindau ZH beim Brand eines Bürogebäudes hoher Sachschaden entstanden. Zwei Feuerwehrleute sind bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden.

Am 1. Mai 2022 brannte es auf dem Dach eines Gebäudes nahe der Raststätte Kemptthal ZH.

In Lindau ZH ist am Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Bürogebäude ausgebrochen. Kurz vor 17 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass es auf dem Dach eines Gebäudes nahe der Raststätte Kemptthal brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte die Flammen im Dachstock rasch unter Kontrolle bringen und das vollständige Ausbrennen des Holzgebäudes verhindern.